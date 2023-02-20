Неузнаваемая Алина Шаманская показала, как выглядела до пластических операций

Блогерша Алина Шаманская рассказала поклонникам о своем карьерном пути.

В частности, знаменитость поделилась с фанатами мотивационной историей, как она мечтала стать популярной и шла к этому. Алина отметила, что ей удалось добиться своей цели.

Рассказывая об этом, Шаманская опубликовала различные фотографии. В частности, блогерша показала и те, которые были сделаны еще до того, как она легла под нож пластического хирурга. Алина сравнила, как выглядела тогда и как выглядит сейчас. На фото звезду просто не узнать.

Алина Шаманская до и после пластических операций / Фото: instagram.com/shamankaa

Отметим, Алина Шаманская неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Блогерша делала ринопластику (изменение пропорций и формы носа), блефаропластику (удаление избытка кожи и жировой ткани на веках), а также хейлопластику (изменение формы губ).

Напомним, с начала полномасштабной войны Алина Шаманская вместе с сыном живет в США. Там с ними случаются разные интересные инциденты. Недавно они на свалке нашли новый телевизор и забрали его домой.

Читайте также: