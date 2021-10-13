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Неузнаваемая Алла Пугачева с короткой прической и в мини посветила стройными ножками

Неузнаваемая Алла Пугачева с короткой прической и в мини посветила стройными ножками

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Неузнаваемая Алла Пугачева с короткой прической и в мини посветила стройными ножками

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Певица ошеломила видом.

Российская певица Алла Пугачева удивила неузнаваемым образом.

72-летняя звезда посетила вечеринку по случаю дня рождения дочери коллеги по сцене Игоря Николаева. На праздник исполнительница пришла с мужем Максимом Галкиным и их двойней. Примадонна ошеломила своим видом. Так, Алла сделала короткую пышную прическу и оделась в total black, в частности, пиджак, колготки и высокие сапоги. Знаменитость посветила стройными ножками. Удачно дополнило лук яркое золотое колье.

© instagram.com/uliaveronika
instagram.com/uliaveronika

Пользователи признались, что не сразу узнали певицу на фото. Также они предположили, что Пугачева сделала фейковую челку, а не отрезала волосы.

  • Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно
  • Все прекрасны. Но немного отступлю от темы. Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!
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  • Пугачеву подстригли?

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