Неузнаваемая Алла Пугачева с короткой прической и в мини посветила стройными ножками

Певица ошеломила видом.

Российская певица Алла Пугачева удивила неузнаваемым образом.

72-летняя звезда посетила вечеринку по случаю дня рождения дочери коллеги по сцене Игоря Николаева. На праздник исполнительница пришла с мужем Максимом Галкиным и их двойней. Примадонна ошеломила своим видом. Так, Алла сделала короткую пышную прическу и оделась в total black, в частности, пиджак, колготки и высокие сапоги. Знаменитость посветила стройными ножками. Удачно дополнило лук яркое золотое колье.

instagram.com/uliaveronika

Пользователи признались, что не сразу узнали певицу на фото. Также они предположили, что Пугачева сделала фейковую челку, а не отрезала волосы.

Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно

Все прекрасны. Но немного отступлю от темы. Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!

Алла Борисовна — огонь

Пугачеву подстригли?

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