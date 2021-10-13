Неузнаваемая Алла Пугачева с короткой прической и в мини посветила стройными ножками

Певица ошеломила видом.
Российская певица Алла Пугачева удивила неузнаваемым образом.
72-летняя звезда посетила вечеринку по случаю дня рождения дочери коллеги по сцене Игоря Николаева. На праздник исполнительница пришла с мужем Максимом Галкиным и их двойней. Примадонна ошеломила своим видом. Так, Алла сделала короткую пышную прическу и оделась в total black, в частности, пиджак, колготки и высокие сапоги. Знаменитость посветила стройными ножками. Удачно дополнило лук яркое золотое колье.
Пользователи признались, что не сразу узнали певицу на фото. Также они предположили, что Пугачева сделала фейковую челку, а не отрезала волосы.
- Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно
- Все прекрасны. Но немного отступлю от темы. Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!
- Алла Борисовна — огонь
- Пугачеву подстригли?
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