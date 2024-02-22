Неузнаваемая Анита Луценко показала, как выглядела до популярности

Звездная тренерша Анита Луценко показала, как выглядела до популярности и как изменилась с годами.

В своем Instagram знаменитость опубликовала архивные фото. На первом снимке Анита показала себя в 16 лет. Тренерша, у которой тогда была короткая стрижка, позировала в купальнике на фоне скалистых и морских пейзажей. За 23 года Луценко очень сильно изменилась, а на архивном фото ее просто не узнать.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

На втором снимке тренер показала, как выглядела в детстве. Уже тогда Анита любила спорт. К слову, на архивном фото радостная Луценко показала, как выполняла упражнения с тренажером. Знаменитость тогда была одета в белые брюки и черную футболку, а ее волосы были собраны в хвостик.

Анита Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Напомним, недавно на продюсера Елену Мозговую нахлынули воспоминания. Знаменитость тоже опубликовала архивную фотографию, на которой ей было 16 лет. С годами продюсер очень сильно изменилась, а на фото 34-летней давности ее просто не узнать.

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