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Неузнаваемая Анна Кошмал показала, как выглядела 14 лет назад

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
4848
Время на прочтение
1 мин
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Неузнаваемая Анна Кошмал показала, как выглядела 14 лет назад

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Знаменитость опубликовала архивный снимок.

Украинская актриса Анна Кошмал решила пообщаться с поклонниками, и те, уже как по традиции, попросили своего кумира опубликовать архивные фото.

В частности, в Instagram-stories фанаты пожелали, чтобы артистка показала, какой она была в подростковом возрасте. Анна не стала отказывать подписчикам и опубликовала снимок, сделанный 14 лет назад, то есть когда ей было всего 14 лет.

На фотографии юная Кошмал позирует перед объективом фотокамеры с котёнком в руках. Знаменитость была одета в джинсы и синюю майку, русые волосы Анна распустила, а голубые глаза подчеркнула макияжем.

Анна Кошмал в 14 лет / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал в 14 лет / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, Анна Кошмал любит общаться с поклонниками и рассказывать им личные истории из своей жизни. Недавно знаменитость растрогала недетским разговором с 4-летним сыном во время воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
4848
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