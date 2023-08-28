Неузнаваемая Анна Кошмал показалась брюнеткой и с короткими волосами

Артистка удивила, как выглядела в 18 лет.

Украинская актриса Анна Кошмал не всегда была русой, раньше она экспериментировала с цветом волос.

В Instagram-stories артистка показала, как выглядела в 18 лет. На архивном фото 10-летней давности знаменитость просто не узнать. Раньше Анна была брюнеткой и с короткими волосами. Артистка делала яркий макияж, особенно она делала акцент на глаза.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кстати, поклонники поинтересовались, а какой же у Анны натуральный цвет волос. Оказывается, знаменитость отрастила свои волосы и сейчас вообще не красится. У актрисы натуральный цвет русый.

"Свой, не крашусь, натуральный", — призналась знаменитость.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Отметим, фанаты просто засыпают Анну Кошмал вопросами, что касаются ее внешнего вида. Недавно знаменитость раскрыла секрет стройности и призналась, сколько раз в день питается.

Напомним, недавно дочь ведущей Лидии Таран покрасила волосы и коротко подстриглась. Раньше Василиса была русой, а теперь стала брюнеткой.

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