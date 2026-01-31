ТСН в социальных сетях

Гламур
451
1 мин

Неузнаваемая Анна Кошмал показалась брюнеткой: "Выглядела значительно старше, чем сейчас"

Артистка поделилась архивным фото, где ей было всего 17 лет.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал неожиданно показалась брюнеткой.

Артистка уже длительное время ассоциируется именно с русыми светлыми волосами. Однако знаменитость так выглядела не всегда. В юности Анна Кошмал была не против экспериментов. В своем Instagram актриса поделилась, что наткнулась в Сети на интересный кадр. На снимке знаменитость позировала с черными волосами. Тогда Анне Кошмал было всего 17 лет. Как говорит артистка, она сама себя не узнает.

"Случайно наткнулась на это фото в Интернете, шок! Кто это? 2011 год, мне 17 лет", - прокомментировала актриса.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Также Анна Кошмал прокомментировал свой образ в 17 лет. Знаменитость делится, что черный цвет волос ей однозначно не подходил, поскольку так она выглядела значительно старше: "В свои 17 лет я выглядела значительно старше, чем сейчас".

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская покрасила волосы дочери в яркий цвет. Артистка уже показывала, как необычно выглядела Мишель.

