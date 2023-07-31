Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Неузнаваемая Анна Саливанчук на архивных фото удивила, как выглядела в 19 лет

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
363
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Неузнаваемая Анна Саливанчук на архивных фото удивила, как выглядела в 19 лет

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Артистка опубликовала снимки, сделанные 18 лет назад.

Украинская актриса Анна Саливанчук на архивных фото показала себя 19-летней.

Знаменитость пообщалась с поклонниками в Instagram-stories. Фанаты, в свою очередь, просили артистку публиковать фотографии из разных периодов ее жизни, в том числе и архивные.

Саливанчук решила показать себя 18 лет назад, когда ей было всего 19 лет. Она опубликовала несколько снимков. На одном фото будущую актрису просто не узнать. Она сделала себе на голове две гульки из косичек и одела очки.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На другом фото артистка показалась с челкой. Перед камерой улыбающаяся Анна позировала с котиком в руках.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева делилась архивными кадрами. Исполнительница показала, как выглядела в школьные годы, и очень сильно удивила фанатов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
363
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация