Неузнаваемая блондинка Селена Гомес украсила две обложки Vogue

Певица запускает собственный косметический бренд.

Американская певица Селена Гомес украсила июльские выпуски австралийского и сингапурского Vogue.

На обложках звезда появилась с белокурыми волосами и в эффектных нарядах. Так, для первого журнала исполнительница оделась в золотую рубашку с желтыми вставками, а для другого — объемное металлическое платье.

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Причиной съемок стал запуск бренда косметики певицы Rare Beauty.

"Моей целью Rare Beauty было разрушить нереальные стандарты красоты. Из личного опыта я убедилась, как эти невозможные стандарты красоты плохо влияют на мое психическое здоровье, и я знаю многих людей, которые так же чувствовали. Мне важно было создать безопасное, комфортное пространство в красоте, что поддерживает психическое благополучие нашего общества", — поделилась Гомес.

В интервью она также рассказала, как пережила пандемию, а также отметила, что готова вернуться на телевидение после длительного отсутствия на экранах.

Напомним, ранее Селена Гомес в купальнике украсила страницы известного глянца. Певица стала героиней апрельского номера журнала Vogue.

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