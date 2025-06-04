Неузнаваемая Даша Астафьева ошеломила, как выглядела до популярности

Даша Астафьева / © kianews.com.ua

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Украинская певица и модель Даша Астафьева показала, как выглядела до популярности.

Знаменитость в Instagram-stories опубликовала архивное фото. Вероятно, снимок был сделан, когда юная певица выпускалась со школы. Неузнаваемая Даша Астафьева шла рядом с одноклассником. Исполнительница была одета в голубое длинное платье с тонкими бретельками. Образ знаменитость дополнила туфлями-лодочками и сделала необычную прическу.

Даша Астафьева не была многословной. Артистка лишь в шутку подписала фото: "Шо тут скажешь, если оно канешно".

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Даша Астафьева на выпускном / © kianews.com.ua

Отметим, Даша Астафьева родом из Днепропетровской области. Школьные годы исполнительница ранее вспоминала не слишком приятно. Артистка признавалась, что над ней смеялись из-за высыпаний на лице и худощавого телосложения.

Напомним, недавно журналист Дмитрий Гордон делился архивным фото из молодости, на котором его просто не узнать. Интервьюер показывал, как выглядел в 20 лет, когда у него были длинные и черные волосы.