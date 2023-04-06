Неузнаваемая Джамала показала, как выглядела до популярности: "Работала в кафе у моря"

Украинская певица Джамала поделилась своими воспоминаниями о родном Крыму.

В своем Instagram знаменитость публиковала архивные фото, сделанные на полуострове. Среди других снимков Джа показала себя до популярности.

На фото, которым поделилась артистка, ей было всего 14 лет. Джамалу, которая позировала перед камерой в мини-юбке и футболке, просто не узнать. Как призналась исполнительница, тогда она помогала родным и работала в семейном кафе у моря.

"Я работала в семейном кафе у моря в Кучуре Озени. 14 лет мне", — поделилась исполнительница.

Джамала в 14 лет / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Знаменитость также показала фотографию, где изображена со своей сестрой и бабушкой. Кстати, именно ей артистка посвятила песню "1944".

"Она всегда нас ждала, когда мы приезжали из Киева летом", — вспомнила исполнительница.

Джамала с сестрой и бабушкой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк показал себя до популярности. На архивных фото секс-символа просто не узнать.

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