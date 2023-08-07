Неузнаваемая Джамала показала себя на архивном фото и вспомнила, как едва не стала "октябренком"

Певица Джамала поделилась воспоминаниями о своих школьных временах и удивила фанатов архивной фотографией.

Исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала фото из школьного альбома. На фото маленькая Джамала позировала на синем фоне еще в советской школьной форме и прической "под мальчика". Как рассказала певица, именно этот кадр напоминает ей о том, как она чуть не стала "октябренком".

"Это фото напоминает мне, как я не стала "октябренком". Слава Богу… Потому что сделали его как раз за неделю до того, как мы все должны были фотографироваться с этими значками. Но за несколько дней все, бац, и развалилось. Помню, что мне очень хотелось изменить прическу, поэтому я подстригла себя сама. Так что, если ты хочешь перемен, начни с себя! Не хочешь длинные волосы — подстрижись.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Смотря в прошлое, артистка считает, что сегодня украинцы не должны привыкать к войне и мириться с обстоятельствами, которые портят нашу жизнь.

"Я хочу, чтобы мы так же начинали с себя сегодня и строили будущее наших детей. Наши школы, наши мысли, нашу культуру, музыку, воспитание. Хочется, чтобы люди не приспосабливались к войне, потому что это самое плохое, что может быть. Мы этой войны не заслуживаем, мы ее не начинали, а еще больше мы не должны приспосабливаться к ней, привыкать жить с ней. Очень хочу, чтобы мы собрали средства для новых людей, наших детей, которые будут строить нашу страну", — поделилась мыслями Джамала.

Кроме того, певица рассказала, что присоединилась к сбору средств на восстановление школы в Николаеве и укрытие в ней, чтобы дети уже могли возвращаться в школу.

Читайте также: