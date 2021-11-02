Неузнаваемая Джессика Симпсон показала, как выглядела, когда употребляла алкоголь

Артистка поделилась архивным снимком.

Популярная американская певица Джессика Симпсон откровенно поделилась с фанатами своими мыслями.

Знаменитости многое пришлось пережить. Она пыталась справиться с тревогой и пережитой болью с помощью алкоголя и таблеток. Впрочем, она смогла побороть свои зависимости.

Она опубликовала фото, которое было сделано четыре года назад. Именно тогда звезда решила изменить свою жизнь к лучшему.

Джессика Симпсон четыре года назад / instagram.com/jessicasimpson

"Этот человек – неузнаваемая версия меня. Я должна была совершить так много открытий в себе. Тогда я поняла, что позволю себе вернуть мой свет, показать победу в моем внутреннем сражении самоуважения и с пронзительной ясностью бросить вызов этому миру. Чтобы сделать это, лично мне нужно было бросить пить алкоголь", – поделилась знаменитость.

Также исполнительница добавила, что годы трезвости помогли ей вернуть контроль над своей жизнью. Она смогла научиться уважать и любить себя.

Джессика Симпсон / instagram.com/jessicasimpson

"Настоящая работа, которую нужно было проделать в моей жизни, заключалась в том, чтобы на самом деле принять неудачи, боль, сломанность и саботаж. Проблема была не в алкоголе. Проблема была во мне. Я не любила себя. Я не уважала своей силы. Но сегодня уважаю", – говорит звезда.

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