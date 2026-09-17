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Неузнаваемая Ефросинина и длинноволосые Притула и Комаров: фото известных ведущих на старте карьеры
Известные украинские ведущие в начале карьеры выглядели совсем иным, чем сегодня — предлагаем посмотреть, как изменились Ефросинина, Горбунов, Осадчая, Решетник, Фреймут и другие звезды.
Известные украинские телеведущие не всегда имели тот образ, к которому привыкли зрители: на архивных фото с начала карьеры они предстают совсем юными и порой неузнаваемыми.
За годы работы на телевидении звезды сменили не только прически и стиль, но и свои профессиональные амплуа. Кто-то начинал с радио, кто-то с юмористических шоу, а другие сразу пробовали себя в телевизионных проектах.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядели известные украинские ведущие на старте карьеры.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина попала на телевидение в 19 лет. Ее дебют состоялся в программе «Счастливый звонок», а затем она стала ведущей утреннего шоу «Подъем» вместе с Юрием Горбуновым.
На архивных фото Ефросинина имеет значительно другой образ: короткую стрижку с челкой, косички и яркие наряды. Самая ведущая также рассказывала, что в начале карьеры она имела проблемы с лишним весом и весила до 86 кг, а впоследствии изменила образ жизни и похудела на 20 кг.
Сергей Притула
Телевизионная карьера Сергея Притулы стартовала в 2004 году с проекта «Было ваше — стало наше». Впоследствии он работал на радио, стал резидентом Comedy Club UA и ведущим «Подъема», который принес ему широкую популярность.
В это время он запомнился аудитории как энергичный, острый на язык галицкий комик. Впоследствии к его телевизионному наследию добавилась «Файна Юкрайна».
Александр Педан
Александр Педан пришел на телевидение из КВН и юмористических проектов. В Comedy Club UA он запомнился образом Ангела с белыми крыльями и стильной к тому времени прической маллет, а впоследствии стал ведущим «Подъема» вместе с Ольгой Фреймут и Сергеем Притулой.
В начале карьеры Педан имел яркий образ эпатажного юмориста. В «Подъеме» он отвечал за экстрим, трюки и неожиданные выходки в эфире.
В начале работы в медиа Педан был русскоязычным. Когда в 2008 году его утвердили на «Подъем», продюсер дал ему два месяца на переход на украинский. Чтобы быстрее овладеть языком, ведущий даже некоторое время жил в квартире Притулы.
Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич начинал как радиоведущий. Впоследствии он стал голосом и ведущим бекстейджа «Голоса країни», а всеукраинскую известность ему принесла работа в «Сніданку з 1+1». В начале карьеры определенный период звезды имел довольно яркий образ — объемные волосы и серьгу в ухе.
Владимир Остапчук
Владимир Остапчук начал медийный путь в 2009 году с работы на радио в Умани. После переезда в Киев он стал диктором и ведущим «Первого автомобильного телеканала». Звезда признавался, что в начале карьеры имел комплексы и недооценивал себя как профессионала.
Прежде чем стать одним из популярных украинских шоуменов, Остапчук также работал в проектах «Богиня шопинга» и «Икона стиля». Большим прорывом стала его работа ведущим «Евровидения-2017» в Киеве.
Юрий Горбунов
Юрий Горбунов работает на телевидении более 25 лет. Начинал он на Первом национальном, а в 2000 году стал ведущим «Подъема» вместе с Марией Ефросининой.
На архивных фото Горбунов — молодой ведущий с пышной кудрявой прической и более непринужденным стилем одежды. С годами его образ стал более сдержанным и элегантным.
Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая начала телевизионную карьеру в 2005 году. Именно тогда стартовала эпоха «Світського життя», где она быстро стала узнаваема благодаря смелым вопросам и эксцентричному стилю.
За годы работы на проекте ведущая успела примерить множество ярких образов, шляпок и необычных причесок.
Григорий Решетник
Григорий Решетник начал карьеру в 2005 году как ведущий и журналист образовательных программ на «Первом национальном». Впоследствии работал бренд-войсом телеканалов, а в 2012 году стал ведущим романтического реалити «Холостяк».
На старте Решетник, по его собственному признанию, чувствовал себя «закомплексованным мальчиком из Николаева, с кривенькими зубками, который не владел языком, с непоставленным голосом».
Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко начал работать на телевидении 2005 года, комментируя «Евровидение» на Первом национальном. Этим он занимается до сих пор.
Впоследствии Мирошниченко стал одним из ведущих украинских телеведущих, а в 2017 году вместе с Александром Скичко и Владимиром Остапчуком вел «Евровидение» в Киеве.
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут стала известна широкой аудитории благодаря «Подъему», где работала в трио с Сергеем Притулой и Александром Педаном. На старте у нее был образ хрупкой, эмоциональной и стильной девушки.
Впоследствии ее имидж кардинально изменился после запуска «Ревизора». Фреймут предстала перед зрителями уже как строгая и элегантная ведущая, известная своим бескомпромиссным стилем.
Алексей Суханов
Алексей Суханов начал телевизионную карьеру 2012 как ведущий популярного украинского ток-шоу. Впоследствии он сменил амплуа и стал известен как эмпатический интервьюер. За это время Суханов переехал в Киев, выучил украинский язык и получил украинское гражданство.
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров стал известным украинским ведущим-путешественником благодаря программе «Мир наизнанку». Именно там он рассказывал зрителям о жизни, культуре и истории разных стран.
За годы работы Комаров сформировал узнаваемый образ журналиста-путешественника, а его образ со временем заметно менялся — звезда делал различные стрижки и работал над фигурой и стилем.
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