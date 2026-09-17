Неузнаваемая Ефросинина и длинноволосые Притула и Комаров: фото известных ведущих на старте карьеры

Маша Ефросинина с Юрием Горбуновым, Александр Педан и Сергей Притула, Дмитрий Комаров

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Известные украинские телеведущие не всегда имели тот образ, к которому привыкли зрители: на архивных фото с начала карьеры они предстают совсем юными и порой неузнаваемыми.

За годы работы на телевидении звезды сменили не только прически и стиль, но и свои профессиональные амплуа. Кто-то начинал с радио, кто-то с юмористических шоу, а другие сразу пробовали себя в телевизионных проектах.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядели известные украинские ведущие на старте карьеры.

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Маша Ефросинина

Маша Ефросинина попала на телевидение в 19 лет. Ее дебют состоялся в программе «Счастливый звонок», а затем она стала ведущей утреннего шоу «Подъем» вместе с Юрием Горбуновым.

На архивных фото Ефросинина имеет значительно другой образ: короткую стрижку с челкой, косички и яркие наряды. Самая ведущая также рассказывала, что в начале карьеры она имела проблемы с лишним весом и весила до 86 кг, а впоследствии изменила образ жизни и похудела на 20 кг.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина в программе «Счастливый звонок»

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов

Сергей Притула

Телевизионная карьера Сергея Притулы стартовала в 2004 году с проекта «Было ваше — стало наше». Впоследствии он работал на радио, стал резидентом Comedy Club UA и ведущим «Подъема», который принес ему широкую популярность.

Сергей Притула, Александр Педан и Ольга Фреймут / © Новий канал

Сергей Притула, Александр Педан и Ольга Фреймут / © Новий канал

В это время он запомнился аудитории как энергичный, острый на язык галицкий комик. Впоследствии к его телевизионному наследию добавилась «Файна Юкрайна».

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Сергей Притула и Андрей Молочный

Александр Педан

Александр Педан пришел на телевидение из КВН и юмористических проектов. В Comedy Club UA он запомнился образом Ангела с белыми крыльями и стильной к тому времени прической маллет, а впоследствии стал ведущим «Подъема» вместе с Ольгой Фреймут и Сергеем Притулой.

В начале карьеры Педан имел яркий образ эпатажного юмориста. В «Подъеме» он отвечал за экстрим, трюки и неожиданные выходки в эфире.

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

В начале работы в медиа Педан был русскоязычным. Когда в 2008 году его утвердили на «Подъем», продюсер дал ему два месяца на переход на украинский. Чтобы быстрее овладеть языком, ведущий даже некоторое время жил в квартире Притулы.

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Александр Педан и Сергей Притула / © instagram.com/pedanos

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич начинал как радиоведущий. Впоследствии он стал голосом и ведущим бекстейджа «Голоса країни», а всеукраинскую известность ему принесла работа в «Сніданку з 1+1». В начале карьеры определенный период звезды имел довольно яркий образ — объемные волосы и серьгу в ухе.

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Анатолий Анатолич / © пресслужба каналу "1+1"

Анатолий Анатолич / © пресслужба каналу "1+1"

Анатолий Анатолич с соведущей «Сніданку з 1+1» / © ТСН.ua

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук начал медийный путь в 2009 году с работы на радио в Умани. После переезда в Киев он стал диктором и ведущим «Первого автомобильного телеканала». Звезда признавался, что в начале карьеры имел комплексы и недооценивал себя как профессионала.

Прежде чем стать одним из популярных украинских шоуменов, Остапчук также работал в проектах «Богиня шопинга» и «Икона стиля». Большим прорывом стала его работа ведущим «Евровидения-2017» в Киеве.

Владимир Остапчук / © Сніданок з 1+1

Владимир Остапчук / © viva.ua

Владимир Остапчук и Тимур Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов работает на телевидении более 25 лет. Начинал он на Первом национальном, а в 2000 году стал ведущим «Подъема» вместе с Марией Ефросининой.

Юрий Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов

На архивных фото Горбунов — молодой ведущий с пышной кудрявой прической и более непринужденным стилем одежды. С годами его образ стал более сдержанным и элегантным.

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов / © novy.tv

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая начала телевизионную карьеру в 2005 году. Именно тогда стартовала эпоха «Світського життя», где она быстро стала узнаваема благодаря смелым вопросам и эксцентричному стилю.

За годы работы на проекте ведущая успела примерить множество ярких образов, шляпок и необычных причесок.

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая в «Світському житті»

Григорий Решетник

Григорий Решетник начал карьеру в 2005 году как ведущий и журналист образовательных программ на «Первом национальном». Впоследствии работал бренд-войсом телеканалов, а в 2012 году стал ведущим романтического реалити «Холостяк».

На старте Решетник, по его собственному признанию, чувствовал себя «закомплексованным мальчиком из Николаева, с кривенькими зубками, который не владел языком, с непоставленным голосом».

Григорий Решетник / © СТБ

Григорий Решетник

Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко начал работать на телевидении 2005 года, комментируя «Евровидение» на Первом национальном. Этим он занимается до сих пор.

Тимур Мирошниченко / © wikipedia.org

Тимур Мирошниченко

Впоследствии Мирошниченко стал одним из ведущих украинских телеведущих, а в 2017 году вместе с Александром Скичко и Владимиром Остапчуком вел «Евровидение» в Киеве.

Тимур Мирошниченко

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут стала известна широкой аудитории благодаря «Подъему», где работала в трио с Сергеем Притулой и Александром Педаном. На старте у нее был образ хрупкой, эмоциональной и стильной девушки.

Впоследствии ее имидж кардинально изменился после запуска «Ревизора». Фреймут предстала перед зрителями уже как строгая и элегантная ведущая, известная своим бескомпромиссным стилем.

Сергей Притула, Александр Педан и Ольга Фреймут / © Новий канал

Сергей Притула, Александр Педан и Ольга Фреймут / © instagram.com/pedanos

Алексей Суханов

Алексей Суханов начал телевизионную карьеру 2012 как ведущий популярного украинского ток-шоу. Впоследствии он сменил амплуа и стал известен как эмпатический интервьюер. За это время Суханов переехал в Киев, выучил украинский язык и получил украинское гражданство.

Алексей Суханов с эксженатой — фото 2012 года / © Теленеделя

Алексей Суханов / © detector.media

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров стал известным украинским ведущим-путешественником благодаря программе «Мир наизнанку». Именно там он рассказывал зрителям о жизни, культуре и истории разных стран.

За годы работы Комаров сформировал узнаваемый образ журналиста-путешественника, а его образ со временем заметно менялся — звезда делал различные стрижки и работал над фигурой и стилем.

Дмитрий Комаров / © euronews.com

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров / © dusia.telekritika.ua

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показывала известных украинских актеров в молодости и сейчас. Предлагаем посмотреть, как с годами изменились Стас Боклан, Ада Роговцева и другие.

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