Неузнаваемая Екатерина Бужинская показала себя 18-летней

Украинская певица Екатерина Бужинская решила повспоминать прошлое и архивными кадрами поделиться с подписчиками.

В частности, в Instagram-stories знаменитость опубликовала снимок, сделанный, когда ей было всего 18 лет. На фото Екатерину просто не узнать.

Артистка стояла с букетом цветов и кубком в руках. Исполнительница была одета в красное вечернее платье, в комплекте с которым шли перчатки.

Бужинская позировала с пышной прической и сдержанным макияжем, но ее губы были накрашены красной помадой.

Екатерина Бужинская в 18 лет / Фото: instagram.com/buzhynska

"Мои 18 лет", — коротко подписала фотографию исполнительница.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская праздновала день рождения старшей дочери от первого брака. Елене исполнилось 16 лет. По случаю праздника артистка нежно поздравила именинницу и показала ее редкое фото.

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