Неузнаваемая Екатерина Бужинская показала себя 18-летней

Знаменитость поделилась архивным фото.
Украинская певица Екатерина Бужинская решила повспоминать прошлое и архивными кадрами поделиться с подписчиками.
В частности, в Instagram-stories знаменитость опубликовала снимок, сделанный, когда ей было всего 18 лет. На фото Екатерину просто не узнать.
Артистка стояла с букетом цветов и кубком в руках. Исполнительница была одета в красное вечернее платье, в комплекте с которым шли перчатки.
Бужинская позировала с пышной прической и сдержанным макияжем, но ее губы были накрашены красной помадой.
"Мои 18 лет", — коротко подписала фотографию исполнительница.
Напомним, недавно Екатерина Бужинская праздновала день рождения старшей дочери от первого брака. Елене исполнилось 16 лет. По случаю праздника артистка нежно поздравила именинницу и показала ее редкое фото.
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