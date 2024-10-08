Неузнаваемая Екатерина Кухар с белыми волосами показала, как выглядела до популярности

Знаменитость призналась, что в юности любила экспериментировать с образом.
Украинская балерина Екатерина Кухар показала, как выглядела до того, как стала популярной.
В своем Instagram знаменитость поделилась несколькими архивными кадрами с юности. Танцовщица призналась, что тогда любила экспериментировать с образом. Балерина брюнеткой была не всегда. В частности, знаменитость красилась в блондинку.
Первый архивный кадр был сделан в теплое время. На снимке Екатерина Кухар предстала с белыми вьющимися волосами. Также в хореографа тогда была челка.
На другом кадре Екатерина Кухар позировала на фоне памятника. Она была одета в черную кожаную куртку и брюки. Светлые волосы балерины были собраны в хвост. Тем не менее, из-под прически виднелась челка.
Как именно реагировали поклонники на архивные фото Екатерины Кухар – неизвестно. Впрочем, фанаты однозначно засыпали ее комплиментами в личных сообщениях и делились своими впечатлениями о том, как танцовщица с годами изменилась.
Напомним, недавно певец Макс Барских неожиданно стал блондином. Артист сменил имидж ради презентации новой песни "Я вже не ти".
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