Неузнаваемая Елена Мозговая на архивном фото удивила, как выглядела более 30 лет назад

Украинский продюсер Елена Мозговая поделилась с поклонниками архивным контентом.

В своем Facebook знаменитость опубликовала черно-белое фото, которое было сделано более 30 лет назад. На фото Елена Мозговая изображена в подростковом возрасте. Будущий продюсер позировала перед камерой в джинсах, футболке в полоску и куртке в клеточку. Как говорит Мозговая, она и сама не вспоминает, сколько точно лет ей было на снимке, вероятно, 15 или 16.

"Архивное фото! Где-то лет 15-16 здесь", — поделилась с поклонниками Мозгова.

Елена Мозговая в юности / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Тем временем фанаты просто засыпали продюсера комплиментами в комментариях. Они отметили, что Мозгова очень красивая, а также они заметили ее проницательный взгляд: "Этот взгляд!", "Красивая", "Ваш взгляд! Вы не изменились".

Напомним, недавно Елена Мозговая делилась редким фото своей 8-летней дочери от певца Дэвида Аксельрода. Пользователи Сети неоднократно отмечали, что девушка похожа на звездную маму, как две капли воды.

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