Неузнаваемая Елена Мозговая на архивном кадре показала себя 18-летнюю: "Начало бурных 90-х"

Украинский продюсер Елена Мозговая показала архивный кадр, на котором ей всего 18 лет.

На знаменитость нахлынули воспоминания. Елена Мозговая просмотрела архивные фото и видео, одним из которых она поделилась в своем Instagram. Опубликованный кадр был сделан 32 года назад, а именно в начале бурных 90-х.

Елена Мозговая позировала весной среди деревьев, обильно покрытых листьями, а также с букетом одуванчиков в руке. У продюсера тогда были короткие рыжие волосы. К слову, именно выглядела неузнаваемая Мозговая в свои 18 лет.

"Архивы не горят...Лет 18 здесь мне...Начало бурных 90-х", — подписала пост продюсер.

Елена Мозговая в 18 лет / Фото: facebook.com/olenamozgova

Поклонники написали Елене Мозговой немало приятных слов в комментариях. Фанаты отмечали, что она очень красивая. Также некоторые делились, что продюсера просто не узнать. Другие же отметили, что знаменитость с годами вообще не изменилась, разве что совсем немного.

Напомним, недавно старшая дочь Елены Мозговой праздновала день рождения. Зое исполнился 31 год. Дочь продюсера показывала, как встретила день рождения с любимой партнершей и ее детьми.

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