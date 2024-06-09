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Неузнаваемая Елена Мозговая ошеломила, как выглядела 35 лет назад

Неузнаваемая Елена Мозговая ошеломила, как выглядела 35 лет назад

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Продюсер поделилась кадром из своей юности.

Украинский продюсер Елена Мозговая порадовала поклонников архивным контентом.

В своем Facebook знаменитость опубликовала кадр, который был сделан в годы ее юности. На снимке Елена Мозговая позировала в парке рядом с игрушечным Дедом Морозом. Будущий продюсер позировала в светлой куртке, рубашке в клеточку. Образ Мозгова дополнила массивной цепочкой, а свои короткие волосы она распустила.

Как рассказала знаменитость, на фото ей около 15 лет. Архивный кадр был сделан 35 лет назад. Таким образом знаменитость продемонстрировала, как выглядела в юные годы и как со временем изменилась.

"Точно сказать не могу, но где-то +-15", — подписала кадр Елена Мозговая.

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74
Елена Мозговая / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

А вот подписчики продюсера были многословнее. Они отметили, что Елена Мозговая выглядит просто непревзойденно. Некоторые заметили, что взгляд в знаменитости с годами вообще не меняется: "Очень красивая", "глаза такие же", "красавица".

Напомним, недавно ведущий Никита Добрынин порадовал архивным кадром. Шоумен показал, как выглядел в детстве, и ошеломил сходством со своим 2-летним сыном.

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