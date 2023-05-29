Неузнаваемая Елена Мозговая показала, как выглядела в 18 лет: "Певицы из меня не получилось"

Известный украинский продюсер Елена Мозговая показала, как выглядела в юности.

В Facebook 49-летняя знаменитость опубликовала архивное фото. Как говорит Елена, на снимке ей около 18-19 лет. Мозговая изображена с короткими волосами, в джинсах и кожаной куртке. В руках будущая продюсерша держала микрофон. Как рассказала Мозговая, она тогда активно пыталась построить карьеру певицы, однако этому не суждено было сбыться.

"Архивы не горят. Сложно сказать, сколько мне здесь лет, примерно 18-19. Певицы из меня не получилось, и я не жалею об этом, а вот фотовоспоминания остались", — сказала Мозгова.

Елена Мозговая в юном возрасте / Фото: facebook.com/olenamozgova

Тем временем поклонники Елены поспешили ее убедить в противоположном. Они отметили, что на самом деле она очень красиво поет, а особенно трек "Матіола": "Поете вы очень хорошо, "Матіола" в вашем исполнении – супер", "Матіола" в вашем исполнении – просто шедеврально", "мне нравится, как вы поете".

Напомним, недавно блогерша Алина Шаманская делилась архивным фото. Звезда Сети показывала поклонникам, какой она была до популярности.

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