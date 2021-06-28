Неузнаваемая Елена Мозговая сменила цвет волос: "Помолодела на 20 лет"

Ярая брюнетка прибегла к экспериментам.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая ошарашила сменой имиджа.

Так, ярая брюнетка прибегла к экспериментам и перекрасила волосы в светлый цвет. На странице в Facebook знаменитость запостила фото, на котором предстала в белой блузке, без макияжа и с медовыми кудрями.

facebook.com/olenamozgova

В посте 47-летняя Елена поделилась, что понадобилось 7 часов, чтобы сделать новый цвет и не повредить волосы.

"Я счастлива, довольна и имею именно такой цвет, как мечтала", — поделилась жена певца Дэвида Аксельрода.

Перевоплощение просто ошеломило ее подписчиков. В комментариях пользователи писали, что Мозговой изрядно идет новый цвет. Более того, она даже визуально молодела.

Помолодела на 20 лет

Елена, такой образ — это ваше! Вы, как девочка юная и беззаботная в лучшем смысле!

Очень круто

Вас не узнать. Только по ярким глазам

-20! супер

Напомним, ранее Елена Мозговая показала себя в детстве. Знаменитость поделилась своим архивным фото.

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