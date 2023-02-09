Неузнаваемая Кекелия удивила, как выглядела в подростковом возрасте: "Пытаюсь полюбить свой нос"

Артистка поделилась архивной фотографией.
Ведущая, певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия показала, как выглядела в подростковом возрасте.
В частности, артистку просто не узнать. Вера была брюнеткой, а не блондинкой. У нее были длинные волосы и челка. Более того, звезда призналась, что тогда очень сильно комплексовала из-за своего носа.
"Я в подростковом возрасте. Стараюсь полюбить свой нос", – поделилась знаменитость.
Также Вера сравнила свое нынешнее фото с архивным. Кекелия кардинально изменила свою прическу, похудела и усовершенствовала стиль.
"Всегда в подростковом возрасте хотел такой нос", — отметила знаменитость.
Напомним, летом прошлого года Вера во второй раз стала мамой. Артистка не боится делиться в фотоблоге контентом, который связан с малышом. Недавно звезда опубликовала фото, где показала, как кормила сына грудью.
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