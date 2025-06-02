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- Гламур
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Неузнаваемая Klavdia Petrivna ошеломила кардинальной сменой образа
Маски и большие шляпы, которые скрывают лицо, уже в прошлом. Klavdia Petrivna продемонстрировала кардинально новый имидж.
Украинская певица Klavdia Petrivna изменилась до неузнаваемости и просто ошеломила кардинально сменой образа.
Ранее артистка придерживалась загадочного образа. В частности, исполнительница тщательно скрывала свою личность. Лицо невозможно было разглядеть через карнавальные маски, очки и большие шляпы. Кроме того, Klavdia Petrivna могла также надевать парики.
Однако загадочность, похоже, уже в прошлом. Артистка недавно выпустила новую песню в дуэте с OSTY, которая получила название "Жовті квіти". Исполнительница совсем не скрывала свое лицо, надевала яркие образы и просто излучала уверенность.
Поклонники Klavdia Petrivna положительно оценили ее такие изменения. Фанаты отметили, что певице идет такой образ гораздо больше, чем таинственный: "Это непревзойденный образ", "крутой образ", "прекрасная".
Напомним, недавно популярные певцы 2000-х годов братья Борисенко ошеломили изменениями. Артисты показали, как сейчас выглядят, и рассказали, чем занимаются.