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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1166
Время на прочтение
1 мин

Неузнаваемая Klavdia Petrivna ошеломила кардинальной сменой образа

Маски и большие шляпы, которые скрывают лицо, уже в прошлом. Klavdia Petrivna продемонстрировала кардинально новый имидж.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

Украинская певица Klavdia Petrivna изменилась до неузнаваемости и просто ошеломила кардинально сменой образа.

Ранее артистка придерживалась загадочного образа. В частности, исполнительница тщательно скрывала свою личность. Лицо невозможно было разглядеть через карнавальные маски, очки и большие шляпы. Кроме того, Klavdia Petrivna могла также надевать парики.

Однако загадочность, похоже, уже в прошлом. Артистка недавно выпустила новую песню в дуэте с OSTY, которая получила название "Жовті квіти". Исполнительница совсем не скрывала свое лицо, надевала яркие образы и просто излучала уверенность.

Поклонники Klavdia Petrivna положительно оценили ее такие изменения. Фанаты отметили, что певице идет такой образ гораздо больше, чем таинственный: "Это непревзойденный образ", "крутой образ", "прекрасная".

Напомним, недавно популярные певцы 2000-х годов братья Борисенко ошеломили изменениями. Артисты показали, как сейчас выглядят, и рассказали, чем занимаются.

Дата публикации
Количество просмотров
1166
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