Неузнаваемая Klavdia Petrivna ошеломила кардинальной сменой образа

Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

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Украинская певица Klavdia Petrivna изменилась до неузнаваемости и просто ошеломила кардинально сменой образа.

Ранее артистка придерживалась загадочного образа. В частности, исполнительница тщательно скрывала свою личность. Лицо невозможно было разглядеть через карнавальные маски, очки и большие шляпы. Кроме того, Klavdia Petrivna могла также надевать парики.

Однако загадочность, похоже, уже в прошлом. Артистка недавно выпустила новую песню в дуэте с OSTY, которая получила название "Жовті квіти". Исполнительница совсем не скрывала свое лицо, надевала яркие образы и просто излучала уверенность.

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Поклонники Klavdia Petrivna положительно оценили ее такие изменения. Фанаты отметили, что певице идет такой образ гораздо больше, чем таинственный: "Это непревзойденный образ", "крутой образ", "прекрасная".

Напомним, недавно популярные певцы 2000-х годов братья Борисенко ошеломили изменениями. Артисты показали, как сейчас выглядят, и рассказали, чем занимаются.