Неузнаваемая Ксения Мишина вспомнила себя в 18 лет и показала архивное фото в леопардовых лосинах

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина поделилась архивным фото из юности и показала, какой модный образ она носила в 18 лет.

Звезда всё чаще отвечает на вопросы поклонников в соцсетях и на этот раз решила заглянуть в прошлое. Один из подписчиков попросил её показать фотографию из юности. Мишина не отказала и опубликовала архивный снимок, сделанный, когда ей было 18. Фото сразу вызвало оживленное обсуждение среди поклонников, ведь нынешнюю актрису на нем узнать непросто. Наибольшее внимание привлек её стиль, который был настоящим отражением модных тенденций того времени.

«Может показаться, что я здесь занимаюсь чем-то непристойным, но это точно не так. Не помню, о чём здесь шла речь, но это была машина моей подруги», — с юмором прокомментировала архивный снимок Ксения.

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Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

На фото будущая знаменитость позирует возле белого автомобиля, опираясь на его крышу. Для съемки она выбрала эффектный образ: черную кожаную куртку, солнцезащитные очки, синюю сумочку на золотой цепочке, леопардовые лосины и ботильоны на высоких каблуках. Именно такое сочетание в своё время считалось одним из самых модных.

Напомним, в последнее время сын Ксении Мишиной изменился и повзрослел. Редкое фото 14-летнего Платона поразило поклонников.

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