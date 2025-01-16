Неузнаваемая Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад до популярности

Популярная украинская телеведущая, а недавно еще и актриса Леся Никитюк показала, как выглядела до популярности.

В своем Instagram знаменитость поделилась архивным фото. Кадр был сделан в 2005 году, а именно 20 лет назад. На фото Лесе Никитюк ориентировочно 18 лет. Будущая знаменитость на дереве разговаривала по телефону, вероятно, таким образом она пыталась поймать связь. Леся Никитюк позировала перед камерой в джинсах и фиолетовой блузке. Свои белые волосы она завязала.

"2005 год. Задолго до появления Starlink", — в шутку подписала фото телеведущая.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Подписчики Леси Никитюк в фотоблоге оставили ей множество комментариев под постом. Пользователи делились, что в те времена, пожалуй, все так не делали. Также поклонники телеведущей оценили ее тогдашний стиль и отметили, что она была модной.

Напомним, что недавно Леся Никитюк объявила о переменах в личной жизни. Ведущая сообщила, что выходит замуж за младшего на девять лет возлюбленного-военного. Знаменитость уже прокомментировала их помолвку.

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