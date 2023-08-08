Неузнаваемая Лилия Ребрик показалась брюнеткой на архивном фото 23-летней давности

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик пообщалась с поклонниками в фотоблоге.

Знаменитости в Instagram-stories написали немало вопросов. В частности, поклонники поинтересовались, какой у Лилии цвет волос от природы. Оказывается, ведущая не всегда была блондинкою, какой уже много лет ее привыкли видеть зрители. В юности 42-летняя Ребрик была брюнеткой.

В качестве подтверждения артистка опубликовала архивный снимок 23-летней давности, где ей было всего 19 лет. На фото будущую звезду просто не узнать. Она была брюнеткой с длинными волосами, а перед камерой позировала в черном обтягивающем наряде с вырезом в районе декольте.

"Вот! Здесь мне 19 лет", – коротко подписала снимок знаменитость.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кстати, изменился не только цвет волос Ребрик, но и макияж. Знаменитость стала более сдержанно красить веки и не делать акцент на глазах.

Также Лилия Ребрик опубликовала и архивный снимок, сделанный во время ее свадьбы с мужем, хореографом Андреем Дикими. На фото актриса предстала в белом длинном платье, а танцор – в смокинге. К слову, пара живет в браке уже 12 лет, а отношения их завязались благодаря проекту "Танцы со звездами", на котором влюбленные очень сильно сблизились.

"До "Танцев со звездами" мы были лишь заочно знакомы: я вела большой турнир по бальным танцам, который организовывал Андрей Дикий. Кто бы мог подумать, что через год мы будем в паре танцевать на проекте "Танцы со звездами", а через два – станем паром и в жизни", — отметила актриса.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, у Лилии Ребрик также очень сильно стройная фигура. В прошлом знаменитость занималась гимнастикой. Недавно актриса удивила, как выполняет разные упражнения с обручем.

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