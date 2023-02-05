Неузнаваемая MamaRika в платье с глубоким декольте и бровями ниточками показала себя 18-летней

Артистка поделилась архивной фотографией.
Украинская исполнительница MamaRika пообщалась с поклонниками в фотоблоге.
Фанаты звезды попросили ее показать, как она выглядела в 18 лет. Артистка сначала призналась, что не хотела бы этим делиться, однако не стала скрывать архивную фотографию.
Знаменитость опубликовала фото, которое было в 2007 году, где MamaRika было 18 лет. Снимок был сделан во время съемок проекта "Американский шанс" в Голливуде.
На фото артистку просто не узнать. У певицы есть челка, ее волосы коричневого цвета. Артистка также предстала на снимке с ярким макияжем, бровями ниточками и в черном платье с глубоким декольте.
"Бог свидетель, я не хотела. Но теперь вам с этим жить. Эта роскошная юная леди как раз участвовала в "Американском шансе". Не могу без слез на это смотреть", — отметила артистка.
Напомним, недавно MamaRika тоже делилась архивным фото. Знаменитость показала снимок из роддома, которое было сделанное сразу после того, как исполнительница родила сына Давида.
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