Неузнаваемая MamaRika в платье с глубоким декольте и бровями ниточками показала себя 18-летней

Украинская исполнительница MamaRika пообщалась с поклонниками в фотоблоге.

Фанаты звезды попросили ее показать, как она выглядела в 18 лет. Артистка сначала призналась, что не хотела бы этим делиться, однако не стала скрывать архивную фотографию.

Знаменитость опубликовала фото, которое было в 2007 году, где MamaRika было 18 лет. Снимок был сделан во время съемок проекта "Американский шанс" в Голливуде.

На фото артистку просто не узнать. У певицы есть челка, ее волосы коричневого цвета. Артистка также предстала на снимке с ярким макияжем, бровями ниточками и в черном платье с глубоким декольте.

MamaRika в 18 лет / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Бог свидетель, я не хотела. Но теперь вам с этим жить. Эта роскошная юная леди как раз участвовала в "Американском шансе". Не могу без слез на это смотреть", — отметила артистка.

Напомним, недавно MamaRika тоже делилась архивным фото. Знаменитость показала снимок из роддома, которое было сделанное сразу после того, как исполнительница родила сына Давида.

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