Неузнаваемая Маша Ефросинина показалась на архивном фото с пухлыми щечками и ровной челкой

Знаменитость показала, как выглядела в 2004 году.

Украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина показала архивное фото, на котором она предстала с пухлыми щечками и ровной челкой.

Снимком знаменитость поделилась в Instagram-stories. Фото было сделано в 2004 году. Тогда Маша позировала для обложки украинского журнала. На фотографии Ефросинину просто не узнать. Она изображена с коричневыми короткими волосами, ныне ведущая окрашивается в черный цвет. Также у Маши была ровная челка. Кстати, на фото знаменитость предстала с пухлыми щечками. Звезда была одета в оранжевую майку с глубоким декольте, а ее образ дополняли массивные украшения.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Как отметила ведущая, архивный кадр ей прислали поклонники. На страницах журнала Маша давала советы огородникам.

"2004 год. Подписчики отправили", — подписала снимок звезда.

Напомним, ранее Маша Ефросинина сообщила, что наконец-то привезла сына и дочь в Украину. Ведущая 17 часов ехала за рулем авто и поделилась, как прошла их поездка.

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