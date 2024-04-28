Неузнаваемая Мика Ньютон показала, как выглядела почти 30 лет назад до популярности

Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, показала, как выглядела до того, как стала популярной.

В своем Instagram исполнительница поделилась архивным фото. Знаменитость опубликовала кадр, сделанный 27 лет назад. На снимке юная певица позирует в белом платье с мягкой игрушкой. Мика Ньютон тогда еще не была блондинкой, ее волосы были темного цвета. Артистке было всего 11 лет, так что будущую знаменитость просто не узнать.

Кстати, Мика Ньютон в 1997 году участвовала в одном из песенных конкурсов. Фото было сделано как раз во время события.

Мика Ньютон в детстве / Фото: instagram.com/mikanewton

"Маленькая Мика Ньютон на певческом конкурсе, 1997 год", – подписала кадры знаменитость.

Отметим, музыкальная карьера Мики Ньютон начала развиваться еще когда она была совсем маленькой. С 1995 года артистка выступает на сцене.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько поделилась архивным фото с детства. В частности, исполнительница отметила 37-летие и показала, как с годами изменилась.

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