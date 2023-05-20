Неузнаваемая Мика Ньютон показалась брюнеткой и с рыжими волосами

Исполнительница также рассекретила, как ухаживает за кожей.
Украинская певица Мика Ньютон пообщалась с поклонниками в фотоблоге, немало фанатов интересовались, экспериментировала ли артистка с цветом волос.
У знаменитости, которую все привыкли видеть блондинкой с короткой стрижкой, оказывается, было много разных причесок. Мика Ньютон была брюнеткой, красилась в рыжий цвет. Также певица то стригла волосы, то отращивала их.
Кстати, от природы Мика Ньютон – брюнетка.
Также знаменитость рассекретила, как ухаживает за кожей. Исполнительница избегает солнечных лучей, не пьет алкоголь и ежегодно ходит к профессиональному косметологу.
"Я всегда заботилась о своей коже. Очень мало загорала на солнце, контролировала свой сон, не употребляла алкоголь. Это все помогло очень сильно в 37 лет выглядеть моложе. Я хожу раз в год к косметологу. Не делаю никаких процедур, никогда ничего себе не колола. И честно, я уже этим начала гордиться", — призналась артистка.
Мика Ньютон также добавила, что ходит раз в год к косметологу, чтобы сделать чистку лица.
Напомним, недавно в медиапространстве об артистке активно заговорили. А все потому, что песня победительницы "Евровидения-2023" Loreen похожа на трек Мики "В плену", выпущенный в 2005 году. В Сети даже показывали "доказательства", что шведская исполнительница якобы сплагиатила песню в украинки.
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