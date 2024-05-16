Неузнаваемая Мика Ньютон показалась брюнеткой с длинными волосами и челкой

На украинскую певицу Оксану Грицай, более известную как Мика Ньютон, нахлынули воспоминания.

Артистка посмотрела свои архивные фото и некоторыми из них поделилась в Instagram. К слову, певицу привыкли видеть с короткими белыми волосами. Однако такой образ у нее был не всегда.

Исполнительница удивила, как выглядела, когда была брюнеткой с длинными волосами и челкой. Именно такая прическа у Мики Ньютон была в юные годы. Артистка поделилась фото, где она позировала в цветной рубашке на фоне берез.

Микка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

"Маленькая Мика", – коротко подписала архивный кадр знаменитость.

Кстати, исполнительница выступает на сцене еще с детских лет. В частности, Мика также опубликовала архивное фото, где поет с микрофоном. На снимке исполнительница изображена в белом платье и жилете. Образ она дополнила красными туфлями, а свои волосы артистка собрала в хвостик.

Микка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, недавно Мика Ньютон радовала семейными кадрами. Певица показывала, как с мужем-американцем отдохнула в Лас-Вегасе.

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