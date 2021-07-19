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Неузнаваемая Могилевская без макияжа в бикини произвела фурор

Неузнаваемая Могилевская без макияжа в бикини произвела фурор

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка показала, как проводит лето.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассекретила, что, кроме бани, помогло ей похудеть, показала, как проводит лето.

Недавно исполнительница устроила себе небольшой уикенд, о чем рассказала в Instagram. Артистка запостила несколько снимков, на которых предстает в бикини светло-коричневого цвета.

© instagram.com/nataliya_mogilevskaya
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевская без макияжа позирует на фоне идеального зеленого газона и ярких цветов. Эти изображения звезда сопроводила хэштегом # лето2021 # отдых #summer #relax.

© instagram.com/nataliya_mogilevskaya
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В свою очередь, поклонники признались, что сразу и не узнали своего кумира.

  • Очень красиво без макияжа. Натурально.
  • Наташа, естественность — это ваше
  • Сразу не узнала, очень нежно

Напомним, что Наталья Могилевская начала активно худеть с начала июня. Тогда же знаменитость рассекретила свой вес перед похудением.