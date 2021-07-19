Неузнаваемая Могилевская без макияжа в бикини произвела фурор

Неузнаваемая Могилевская без макияжа в бикини произвела фурор

Артистка показала, как проводит лето.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассекретила, что, кроме бани, помогло ей похудеть, показала, как проводит лето.

Недавно исполнительница устроила себе небольшой уикенд, о чем рассказала в Instagram. Артистка запостила несколько снимков, на которых предстает в бикини светло-коричневого цвета.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевская без макияжа позирует на фоне идеального зеленого газона и ярких цветов. Эти изображения звезда сопроводила хэштегом # лето2021 # отдых #summer #relax.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В свою очередь, поклонники признались, что сразу и не узнали своего кумира.

Очень красиво без макияжа. Натурально.

Наташа, естественность — это ваше

Сразу не узнала, очень нежно

Напомним, что Наталья Могилевская начала активно худеть с начала июня. Тогда же знаменитость рассекретила свой вес перед похудением.

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