Неузнаваемая Наталья Холоденко с салом в руке показала себя в молодости: "Мне здесь 21 год"

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

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Украинский психолог и блогерша Наталья Холоденко показала себя в молодости.

На знаменитость навеяли воспоминания. Она полистала старые фотографии. Одним из снимков Наталья Холоденко поделилась в своем Instagram. Кадр был сделан на улице. На нем будущий психолог, которой тогда был всего 21 год, позировала в спортивной куртке, а ее вьющиеся волосы были собраны в хвостики, в руке она держала немалый кусок сала.

Сама Наталья Холоденко, которая из-за полномасштабной войны проживает за границей, признается, что фотография вызывала в ней трогательные чувства. Она говорит, что вспоминает ту Украину, которая была при ее молодости. Сейчас все изменилось. А психолог вспоминает те времена только на фотографиях.

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Наталья Холоденко в молодости / © instagram.com/kholodenkon

«Сейчас из-за вынужденной эмиграции это вызывает еще больше трепетных чувств. Это та жизнь, в которую невозможно вернуться не только потому, что прошли годы, но и потому, что той Украины уже не будет. Украина, в которой я выросла и жила, исчезла. Сейчас формируется новый образ моей страны, моего душевного дома», — поделилась психолог.

Напомним, недавно Наталья Могилевская в нижнем белье показала свою фигуру после популярных уколов для похудения. Психолог продемонстрировала, как выглядит без фотошопа и фильтров.

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