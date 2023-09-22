Неузнаваемая Оля Полякова провалилась в воронку от авиабомбы в клипе от Бадоева, которым довела до слез

В этом видео клипмейкер хотел передать чувство одиночества женщины, ожидающей любимого с войны.
Украинская певица Оля Полякова выпустила новую мощную лирическую композицию "У твоїх обіймах" автора Ольги Бажаны.
Вместе с премьерой звезда представила и не менее эмоциональный клип к ней, снятый режиссером Аланом Бадоевым. Для клипмейкера эта работа стала первой съемкой с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Новая работа Бадоева выполнена в минималистическом стиле и полна драматического символизма.
"Для многих украинских женщин постель превратилась в бесконечную пустыню…" – написал Алан Бадоев в своем Instagram, анонсируя выход этой работы.
В начале клипа зритель видит хрупкую Полякову на безграничной кровати, которую через несколько секунд поглощает воронка. Героиня певицы, не жалея сил, пытается выбраться из ловушки, и когда ей это, наконец, удается, идет искать своего любимого мужчину на поле боя.
Пустая кровать в клипе является аллегорией на одиночество украинской женщины, которую с мужем разлучила война. История призвана вдохновить не только украинок, ожидающих своих мужчин с войны, но и самих военных, которые всегда должны помнить, что без них жизнь любимых людей превращается в пустыню.
Песня "У твоїх обіймах", как и новая видеоработа Поляковой, демонстрируют изменения, которые произошли в творчестве и образе самой артистки. Ее имидж стал более взвешенным, а песни приобрели глубинные смыслы.
"История о сновидениях украинской женщины родилась мгновенно. Сегодня многие ждут своих мужчин с фронта. Я убежден, что во сне они встречаются с ними, ищут их на поле боя, мысленно становятся ангелами-хранителями своих любимых. Я Олю сразу предупредил, что это будет очень сложный клип, как эмоционально, так и физически. Все, что зритель видит в кадре, абсолютно реально", – рассказывает о работе Бадоев.
Съемки проходили летом под Киевом. Специально для новой видеоработы режиссерская команда выкопала в поле большую воронку в виде воронки от авиабомбы. Несмотря на сложные режиссерские задачи, Полякова самостоятельно выполняла все трюки в кадре. Из-за чего тело артистки было покрыто порезами и синяками.
Напомним, на днях Оля Полякова объяснила, почему ее старшая дочь Маша вернулась из Лодона, где училась. Артистка рассказала, что ее дочь продолжит обучение в Киеве.
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