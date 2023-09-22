Неузнаваемая Оля Полякова провалилась в воронку от авиабомбы в клипе от Бадоева, которым довела до слез

Украинская певица Оля Полякова выпустила новую мощную лирическую композицию "У твоїх обіймах" автора Ольги Бажаны.

Вместе с премьерой звезда представила и не менее эмоциональный клип к ней, снятый режиссером Аланом Бадоевым. Для клипмейкера эта работа стала первой съемкой с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Новая работа Бадоева выполнена в минималистическом стиле и полна драматического символизма.

"Для многих украинских женщин постель превратилась в бесконечную пустыню…" – написал Алан Бадоев в своем Instagram, анонсируя выход этой работы.

В начале клипа зритель видит хрупкую Полякову на безграничной кровати, которую через несколько секунд поглощает воронка. Героиня певицы, не жалея сил, пытается выбраться из ловушки, и когда ей это, наконец, удается, идет искать своего любимого мужчину на поле боя.

Пустая кровать в клипе является аллегорией на одиночество украинской женщины, которую с мужем разлучила война. История призвана вдохновить не только украинок, ожидающих своих мужчин с войны, но и самих военных, которые всегда должны помнить, что без них жизнь любимых людей превращается в пустыню.

Песня "У твоїх обіймах", как и новая видеоработа Поляковой, демонстрируют изменения, которые произошли в творчестве и образе самой артистки. Ее имидж стал более взвешенным, а песни приобрели глубинные смыслы.

"История о сновидениях украинской женщины родилась мгновенно. Сегодня многие ждут своих мужчин с фронта. Я убежден, что во сне они встречаются с ними, ищут их на поле боя, мысленно становятся ангелами-хранителями своих любимых. Я Олю сразу предупредил, что это будет очень сложный клип, как эмоционально, так и физически. Все, что зритель видит в кадре, абсолютно реально", – рассказывает о работе Бадоев.

Оля Полякова, клип "У твоїх обіймах"

Оля Полякова, клип "У твоїх обіймах"

Съемки проходили летом под Киевом. Специально для новой видеоработы режиссерская команда выкопала в поле большую воронку в виде воронки от авиабомбы. Несмотря на сложные режиссерские задачи, Полякова самостоятельно выполняла все трюки в кадре. Из-за чего тело артистки было покрыто порезами и синяками.

Оля Полякова, клип "У твоїх обіймах"

Оля Полякова, клип "У твоїх обіймах"

Напомним, на днях Оля Полякова объяснила, почему ее старшая дочь Маша вернулась из Лодона, где училась. Артистка рассказала, что ее дочь продолжит обучение в Киеве.

Читайте также: