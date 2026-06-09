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Неузнаваемая Слава Фролова с темными волосами удивила изменениями во внешнем виде: "Без фильтров"
Ведущая, которая на длительное время исчезла с экранов, празднует юбилей и вспомнила об Украине.
Украинская телеведущая и бывшая судья шоу «Україна має талант» Слава Фролова, которая долгое время не появлялась в публичном пространстве, показала, как выглядит сейчас.
9 июня знаменитость отпраздновала юбилей — ей исполнилось 50 лет. По этому случаю Фролова опубликовала в Instagram серию новых селфи, на которых предстала с темными волосами, которые раньше были светлыми, и без какой-либо ретуши. Звезда не скрывала возрастных изменений и отметила, что впервые за много лет чувствует себя по-настоящему гармоничной и целостной.
Ведущая призналась, что принимает себя такой, какая есть, и не стремится скрывать седину или морщины. По словам ведущей, сегодня она чувствует себя красивой, благодарной и спокойной как никогда раньше.
«Мне пятьдесят! Пятьдесят лет! Очки, седина, морщины, жизненный опыт и время от времени мысли о том, кем я стану, когда вырасту. Сегодня — без фильтров и ботокса, настоящая, такая, как есть. Я чувствую себя по-настоящему красивой, бесконечно благодарной, спокойной, как океан, и еще никогда в жизни не чувствовала такой внутренней целостности», — написала именинница.
В день своего 50-летия Слава также вспомнила об Украине. Телезвезда поделилась тем, что продолжает верить в силу украинцев и будущую победу в войне против РФ.
«Я верю в наших воинов, наших педагогов, наше искусство, наше единство и нашу победу», — подчеркнула ведущая.
Поклонники тепло отреагировали на появление Фроловой в Сети и засыпали ее поздравлениями.
Какая красивая! С днем рождения, Слава! Люблю
Ну! Какая ты замечательная. Обняла!
Славуня! Самая лучшая! Поздравляю с днем рождения! Люблю сильно
Искренне поздравляю Вас! Пусть всегда будет крепкое здоровье, отличное настроение и классные приятные жизненные события
Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показала своего жениха-военного, который также празднует юбилей. Дмитрию Бабчуку исполнилось 30 лет.