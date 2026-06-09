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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
4521
Время на прочтение
2 мин

Неузнаваемая Слава Фролова с темными волосами удивила изменениями во внешнем виде: "Без фильтров"

Ведущая, которая на длительное время исчезла с экранов, празднует юбилей и вспомнила об Украине.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Слава Фролова

Слава Фролова

Украинская телеведущая и бывшая судья шоу «Україна має талант» Слава Фролова, которая долгое время не появлялась в публичном пространстве, показала, как выглядит сейчас.

9 июня знаменитость отпраздновала юбилей — ей исполнилось 50 лет. По этому случаю Фролова опубликовала в Instagram серию новых селфи, на которых предстала с темными волосами, которые раньше были светлыми, и без какой-либо ретуши. Звезда не скрывала возрастных изменений и отметила, что впервые за много лет чувствует себя по-настоящему гармоничной и целостной.

Ведущая призналась, что принимает себя такой, какая есть, и не стремится скрывать седину или морщины. По словам ведущей, сегодня она чувствует себя красивой, благодарной и спокойной как никогда раньше.

Слава Фролова / © instagram.com/slava_frolova

Слава Фролова / © instagram.com/slava_frolova

«Мне пятьдесят! Пятьдесят лет! Очки, седина, морщины, жизненный опыт и время от времени мысли о том, кем я стану, когда вырасту. Сегодня — без фильтров и ботокса, настоящая, такая, как есть. Я чувствую себя по-настоящему красивой, бесконечно благодарной, спокойной, как океан, и еще никогда в жизни не чувствовала такой внутренней целостности», — написала именинница.

В день своего 50-летия Слава также вспомнила об Украине. Телезвезда поделилась тем, что продолжает верить в силу украинцев и будущую победу в войне против РФ.

«Я верю в наших воинов, наших педагогов, наше искусство, наше единство и нашу победу», — подчеркнула ведущая.

Слава Фролова / © instagram.com/slava_frolova

Слава Фролова / © instagram.com/slava_frolova

Поклонники тепло отреагировали на появление Фроловой в Сети и засыпали ее поздравлениями.

  • Какая красивая! С днем рождения, Слава! Люблю

  • Ну! Какая ты замечательная. Обняла!

  • Славуня! Самая лучшая! Поздравляю с днем рождения! Люблю сильно

  • Искренне поздравляю Вас! Пусть всегда будет крепкое здоровье, отличное настроение и классные приятные жизненные события

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показала своего жениха-военного, который также празднует юбилей. Дмитрию Бабчуку исполнилось 30 лет.

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Дата публикации
Количество просмотров
4521
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