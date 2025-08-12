Неузнаваемая Слава Каминская показала, как выглядела до пластических операций

Слава Каминская / © instagram.com/babaslavka

Реклама

Бывшая участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская показала, как выглядела до пластических операций.

Исполнительница неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. В частности, певица делала блефаропластику, ринопластику, удаляла грудки Биша, а также увеличивала грудь и губы. На днях же артистка в своем Instagram поделилась интересными архивными фото.

Слава Каминская опубликовала фотографии, которые были сделаны 16 лет назад. Тогда как раз снимали клип на песню "НЕАНГЕЛОВ" - "Юра, прощай". На снимках певица предстает в обтягивающих джинсах, сапогах и откровенной майке. У артистки тогда также были яркие рыжие волосы с кудрями.

Реклама

Слава Каминская / © instagram.com/babaslavka

Фотографии были сделаны, когда Славе Каминской было около 22 лет. Исполнительница тогда еще не делала пластических операций, поэтому можно разглядеть, как она выглядела до изменений во внешности.

"Нашла фото из клипа "Юра, прощай". Нос, зачем ты рос? Тот случай, когда не только грудь обошла меня стороной", - пошутила исполнительница.

Слава Каминская / © instagram.com/babaslavka

Напомним, многие звезды решаются ложиться под нож пластического хирурга. Правда, не всегда все проходит успешно. Недавно блогер Анастасия Скальницкая шокировала последствиями неудачной пластики груди.