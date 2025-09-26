ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Неузнаваемая Слава Каминская показалась до пластических операций: "Раньше выглядела лучше"

Артистка на архивном фото показала, как раньше выглядела.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Слава Каминская

Слава Каминская / © instagram.com/babaslavka

Бывшая участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская показалась до пластических операций.

Не секрет, что исполнительница прибегала к манипуляциям с внешним видом. Артистка не скрывает, что делала блефаропластику, ринопластику, удаляла грудки Биша, а также увеличивала грудь и губы. А это же на исполнительницу нахлынули воспоминания, и она показала, как выглядела до пластических операций.

В своем Instagram Слава Каминская опубликовала архивное фото, на котором ее просто не узнать. Пользователи сразу же начали обсуждать снимок. Подписчики певицы отметили, что раньше она выглядела хорошо. Более того, оказывается, такого же мнения придерживается дочь исполнительницы Лаура.

Слава Каминская / © instagram.com/babaslavka

Слава Каминская / © instagram.com/babaslavka

"Лаура сказала, что раньше я выглядела лучше", - поделилась артистка.

Напомним, ранее продюсер Елена Мозговая признавалась, делала ли пластические операции. Знаменитость рассказала об уходе за внешностью.

Дата публикации
Количество просмотров
193
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie