Неузнаваемая Слава Каминская показалась до пластических операций: "Раньше выглядела лучше"

Слава Каминская / © instagram.com/babaslavka

Бывшая участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская показалась до пластических операций.

Не секрет, что исполнительница прибегала к манипуляциям с внешним видом. Артистка не скрывает, что делала блефаропластику, ринопластику, удаляла грудки Биша, а также увеличивала грудь и губы. А это же на исполнительницу нахлынули воспоминания, и она показала, как выглядела до пластических операций.

В своем Instagram Слава Каминская опубликовала архивное фото, на котором ее просто не узнать. Пользователи сразу же начали обсуждать снимок. Подписчики певицы отметили, что раньше она выглядела хорошо. Более того, оказывается, такого же мнения придерживается дочь исполнительницы Лаура.

Слава Каминская / © instagram.com/babaslavka

"Лаура сказала, что раньше я выглядела лучше", - поделилась артистка.

