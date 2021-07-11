Неузнаваемая Соломия Витвицкая поделилась школьным фото, на котором предстала в белом парике

Ведущая показала архивное фото.

Ведущая проека "Вражаючі історії ТСН" Соломия Витвицкая прибегла к воспоминаниям.

Звезда канала "1+1" пообщалась с фолловерами в своих Instagram-stories. Пользователи поинтересовались, не хотела ли телеведущая перекрасить волосы в другой цвет. Знаменитость ответила, что такого желания у нее не возникало, впрочем, она примеряла белокурый парик. Со своей стороны, пользователям захотелось посмотреть на кумира со светлыми прядями.

Витвицкая удовлетворила любопытство поклонников и запостила школьное фото. На снимке неузнаваемая Соломия позирует с шариком в руке, в белой блузке, джинсах и в том же парике.

instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, ранее Соломия Витвицкая ответила, что натолкнуло ее рассказать о разводе с мужем. Также ведущая рассказала о своем отношении к Кузьмы Скрябине и Опры Уинфри.

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