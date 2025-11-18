Неузнаваемая Вера Брежнева ошеломила, как выглядела в юности с короткими волосами

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева показала фото из юности, где у нее была прическа с короткими волосами.

Похоже, на исполнительницу нахлынули в воспоминания, и она решила пересмотреть свои архивные снимки. Одним из таких артистка поделилась в Instagram-stories. На фото Веру Брежневу просто не узнать. У певицы тогда хоть и были русые волосы, но короткая прическа "под мальчика". Артистка изображена с легким макияжем и томным взглядом.

Подписывать кадр Вера Брежнева особо не стала. Вместо этого исполнительница поделилась философскими мыслями. Знаменитость призналась, что если бы у нее и выпала возможность встретиться с собой в прошлом, то лишь сказала, что гордится тем, какой она была и какой стала.

Вера Брежнева в юности / © instagram.com/ververa

"Если я когда-то и оглянусь назад, то лишь для того, чтобы сказать себе: "Я горжусь тобой", - написала артистка, правда, на английском языке.

