Неузнаваемая Вера Брежнева ошеломила, как выглядела в юности с короткими волосами
С годами артистка кардинально изменилась.
Певица Вера Брежнева показала фото из юности, где у нее была прическа с короткими волосами.
Похоже, на исполнительницу нахлынули в воспоминания, и она решила пересмотреть свои архивные снимки. Одним из таких артистка поделилась в Instagram-stories. На фото Веру Брежневу просто не узнать. У певицы тогда хоть и были русые волосы, но короткая прическа "под мальчика". Артистка изображена с легким макияжем и томным взглядом.
Подписывать кадр Вера Брежнева особо не стала. Вместо этого исполнительница поделилась философскими мыслями. Знаменитость призналась, что если бы у нее и выпала возможность встретиться с собой в прошлом, то лишь сказала, что гордится тем, какой она была и какой стала.
"Если я когда-то и оглянусь назад, то лишь для того, чтобы сказать себе: "Я горжусь тобой", - написала артистка, правда, на английском языке.
Напомним, недавно Вера Брежнева делилась редкими фото с 15-летней дочерью. Исполнительница просто ошеломила взрослым видом Сары.