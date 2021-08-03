Неузнаваемая звезда "Дикого ангела" показала, как выглядела в 15 лет

Наталья Орейро прибегла к воспоминаниям.

Известная уругвайская и аргентинская певица, актриса Наталия Орейро, которая недавно удивила кардинальной сменой цвета волос, решила вспомнить свое юношество.

Артистка полистала архивные фото и нашла снимок, на котором появилась 15-летняя. Этим снимком она поделилась в своем Instagram. На фото неузнаваемая и улыбающаяся знаменитость позировала, сидя на ступеньках в комбинезоне, кроссовках и длинных носках.

instagram.com/nataliaoreirosoy

В посте Наталья поделилась, что несмотря на юный возраст, уже много работала, но не заботилась о своем образовании.

"Сегодня, спустя несколько лет, я бы сказала себе не торопиться и не пропускать стадии подросткового возраста, у меня еще будет время, чтобы повзрослеть. Я бы посоветовала себе искать поддержку у взрослых членов семьи, ведь именно они могут помочь и сказать правильное слово", — подумала звезда "Дикого ангела".

Поклонники написали в комментариях, что Орейро очень красивая, как тогда, так и сейчас.

Вау! Невероятная

Какая красивая

Красавица

Ангел наш любимый

Напомним, ранее 44-летняя Наталья Орейро топлесс и с бантиком на шее ошеломила эротическими фото. Звезда "Дикого ангела" поздравила себя с днем рождения пикантными снимками.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку