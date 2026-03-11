Неузнаваемого Микки Рурка со скандалом выгнали из арендованного дома в Лос-Анджелесе

Микки Рурк / © Associated Press

Американского актера Микки Рурка официально выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после судебного решения.

Причиной стала задолженность за жилье. Как сообщает People, Высший суд округа Лос-Анджелеса принял решение в пользу арендодателя Эрика Голди. Постановление вынесли заочно, поскольку 73-летний актер не ответил на иск в установленный законом срок, пишет People.

Согласно судебным документам, звезда Голливуда задолжал около 59 100 долларов за аренду дома. Суд разрешил владельцу немедленно вернуть контроль над недвижимостью и аннулировал договор аренды, что лишило актера права в дальнейшем проживать в этом доме. Решение суда касалось только возвращения владения домом и не предусматривало финансовой компенсации.

Микки Рурк / © Getty Images

К слову, еще в декабре Рурку прислали официальное уведомление с требованием оплатить долг или покинуть жилье в течение трех дней. В январе папарацци зафиксировали актера, когда он выносил вещи из дома. Тогда кардинально похудевшего артиста с полностью выбритой налысо головой было просто не узнать на видео.

Скандал получил огласку после того, как на платформе коллективного сбора средств GoFundMe появился сбор средств в поддержку актера и предотвращения его выселения. И как оказалось впоследствии, кампанию запустили без его ведома. Несмотря на то, она собрала более 100 тысяч долларов.

Сам Микки Рурк публично отказался от пожертвований. В Instagram он заявил, что не просил о помощи и призвал людей вернуть свои деньги. Кроме того, пытался себя оправдать, что, мол, арендованный дом находился в критическом состоянии. После выселения актер некоторое время проживал в одном из отелей.