Неузнаваемые Кэти Перри и Орландо Блум с сединой и морщинами напугали фанов

Пара снялась в короткометражке-антиутопии.

Голливудская пара Кэти Перри и Орландо Блум, которые на днях похвастались отдыхом в Италии, озадачили фанов.

Влюбленные снялись в короткометражной ленте-антиутопии режиссера Джейка Кэздана. В видео Перри и Блум предстают состаренными, с седыми волосами и морщинами. Пара якобы из 2055-го передает послание в 2021-й. Артисты играют борцов за демократию, которые с течением времени потеряли право голоса и живут под гнетом строгого режима.

Кэти Перри и Орландо Блум / instagram.com/katyperry

Герои Перри и Блума призывают людей из 2021-го бороться за демократию и отстаивать свои права.

Напомним, в марте в СМИ появилась информация, что Кэти Перри и Орландо Блум поженились. Папарацци застали артистку во время прогулки с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

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