Неузнаваемый Алексей Дурнев с голым торсом и длинными волосами показал, как выглядел в юности

Телеведущий и блогер Алексей Дурнев ошеломил, как выглядел в юности.

Шоумен поделился в Instagram-stories своим архивным фото. На снимке будущую звезду YouTube просто не узнать. Алексей Дурнев позировал в рубашке в клетку, которую он не застегивал на пуговицы и демонстрировал свой обнаженный торс. Но еще большее внимание привлекает прическа шоумена. В знаменитости тогда была густая шевелюра, которая практически спадала ему на плечи.

"Добрый вечер", — подписал архивную фотографию шоумен.

Алексей Дурнев в юности / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Когда именно был сделан снимок, Алексей Дурнев раскрывать не стал. Однако очевидно, что задолго до того, как он стал узнаваемым. Кстати, на фоне шоумена виднеется двухэтажная кровать и книжная полка. Вероятно, снимок еще со времен студенческой жизни Дурнева. К слову, будущий ведущий учился в Харькове, в университете радиоэлектроники.

Напомним, недавно звезда 90-х Астрая достала со своего архива раритетное фото. На снимке были запечатлены еще молодые Ирина Билык, Александр Пономарев, София Ротару и другие артисты.

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