Неузнаваемый Алексей Дурнев с голым торсом и длинными волосами показал, как выглядел в юности

Шоумен поделился архивным фото.
Телеведущий и блогер Алексей Дурнев ошеломил, как выглядел в юности.
Шоумен поделился в Instagram-stories своим архивным фото. На снимке будущую звезду YouTube просто не узнать. Алексей Дурнев позировал в рубашке в клетку, которую он не застегивал на пуговицы и демонстрировал свой обнаженный торс. Но еще большее внимание привлекает прическа шоумена. В знаменитости тогда была густая шевелюра, которая практически спадала ему на плечи.
"Добрый вечер", — подписал архивную фотографию шоумен.
Когда именно был сделан снимок, Алексей Дурнев раскрывать не стал. Однако очевидно, что задолго до того, как он стал узнаваемым. Кстати, на фоне шоумена виднеется двухэтажная кровать и книжная полка. Вероятно, снимок еще со времен студенческой жизни Дурнева. К слову, будущий ведущий учился в Харькове, в университете радиоэлектроники.
Напомним, недавно звезда 90-х Астрая достала со своего архива раритетное фото. На снимке были запечатлены еще молодые Ирина Билык, Александр Пономарев, София Ротару и другие артисты.
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