Неузнаваемый Алексей Суханов ошеломил, как выглядел 30 лет назад: "На себя не похож"

Ведущий общественно-важного ток-шоу "Говорит вся страна" на телеканале "1+1 Украина" Алексей Суханов просто ошеломил своим архивным фото.

Шоумен вспомнил студенческие годы. Знаменитость рассказал, как днем учился в университете, а утром и вечером работал диктором на совете. Кроме того, Суханов поделился фото с тех времен.

Снимок был сделан именно в момент рабочего процесса на радио. На фото молодой Алексей Суханов в рубашке с галстуком как раз вычитывал текст. К слову, кадр был сделан 30 лет назад, поэтому ориентировочно ведущему там было всего 20 лет.

Алексей Суханов 30 лет назад / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Днем – студент, на утро и вечером – диктор областного радио: 30 лет назад", – подписал архивный кадр знаменитость.

Подписчики Алексея Суханова были просто ошеломлены. Пользователи отмечали, что ведущий очень сильно изменился и они его просто не узнали. Более того, некоторые даже уточняли, действительно ли шоумен на снимке.

Как будто бы и на себя не похожи!

Не скажешь, что это вы, но сейчас стали еще лучше!

Это вы, Алексей? Сложно поверить! Какие прекрасные фотографии и трансформации!

Напомним, недавно журналист Дмитрий Гордон делился архивным фото с певицей Наталией Могилевской. Знаменитость показывала, как они выглядели 30 лет назад.

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