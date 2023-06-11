Неузнаваемый Андрей Бедняков ошеломил, как выглядел с длинными черными волосами и бородкой

Украинский ведущий Андрей Бедняков ошеломил, как выглядел раньше – с длинными черными волосами и своеобразной бородкой.

В Instagram-stories шоумен поделился архивным кадром, сделанным в 2007 году. Именно тогда, 16 лет назад, он играл в КВН. На снимке ведущего просто не узнать. У него были густые и длинные черные волосы, а также бородка, которая росла только на подбородке.

"Бородка еб*йшая, 2007 год, КВН", — пошутил над своей бородкой знаменитость.

Андрей Бедняков, 2007 год / Фото: instagram.com/biedniakov

Отметим, что украинские знаменитости довольно часто экспериментируют со своим внешним видом. Поэтому, когда звезды показывают, как выглядели до популярности, то иногда их просто не узнать. Недавно певица Екатерина Бужинская опубликовала снимок, сделанный 29 лет назад. На фото у 14-летней будущей артистки были длинные русые волосы и уже тогда она выступала на сцене. Правда, недавно Бужинская показалась со стрижкой "под мальчика". Как признавалась знаменитость, у нее начали выпадать волосы на фоне стресса из-за войны в Украине.

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