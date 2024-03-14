Неузнаваемый Андрей Бедняков удивил, как выглядел в молодости с густой шевелюрой

Украинский шоумен Андрей Бедняков показал, как выглядел в молодости, когда у него была длинная и густая шевелюра.

В своем Instagram ведущий поделился архивной фотографией. На фото Беднякова, который предстает в свитере и рубашке, просто не узнать, ведь с годами он сильно изменился. В частности, раньше у ведущего были длинные темные волосы. Также он отращивал бородку.

В общем, архивное фото со времен своей молодости шоумен опубликовал не просто так. Таким образом, он в шутку прорекламировал свой будущий тур по городам Украины с моноспектаклем.

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

"Этот сын маминой подруги ждет тебя", — в шутку подписал свое архивное фото Андрей Бедняков.

В общем, в молодости у шоумена была совсем другая прическа, нежели сейчас. Тем не менее, как делилась раньше жена ведущего – актриса Анастасия Короткая – именно этим он в свое время покорил ее.

Напомним, ранее солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поделился архивным фото со времен своей молодости. На снимке музыкант показал, как выглядел с густой вьющейся шевелюрой.

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