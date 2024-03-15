Неузнаваемый Артем Пивоваров с усами и длинными русыми волосами удивил сменой имиджа

В рамках авторского культурного проекта "Твої вірші, мої ноти" певец Артем Пивоваров создал группу "The Вуса".

Песня "О Панно" по стихотворению Павла Тычины стала первой работой в исполнении созданного бенда, в состав которого вошли "Львы на джипе", Алексей Дурнев и Марк Куцевалов.

Идея сделать что-то вместе у ребят возникла давно. Намереваясь создать нечто масштабное и яркое, Артем предложил музыкальную коллаборацию, открывшую новое направление в культурном проекте "Твої вірші, мої ноти".

Эта работа отличается от всех предыдущих, выпущенных в рамках проекта, подходом и подачей. Она заряжена позитивом и призвана дарить хорошее настроение, что очень важно сейчас, когда светлой энергии очень не хватает. Визуализация "О Панно" – своеобразный короткометражный фильм, который каждый может трактовать по-своему.

Группа "The Вуса"

Это яркое творение воображения, полное юмора, возвращает к временам "усатого фанка" — важной страницы в истории украинской музыки, когда, несмотря на информационный вакуум, талантливые украинцы следили за мировыми трендами и удачно интегрировали их в украинскую культуру. Еще одним существенным отличием этой работы является то, что впервые за время существования проекта "Твої вірші, мої ноти" клип будет представлен с добавлением цвета.

Участники "The Вуса" отнеслись к процессу ответственно и раскрыли свои актерские способности по полной, в чем можно убедиться, просмотрев видео. К примеру, Валик из "Львов на джипе" впервые сел за барабаны и заиграл после небольшого мастер-класса от Пивоварова перед началом съемок, а оригинальные танцы Артема – не что иное, как сплошная импровизация.

Группа "The Вуса"

Группа "The Вуса"

Группа "The Вуса"

Группа "The Вуса"

Творческое сотрудничество Артема Пивоварова, "Львов на джипе", Алексея Дурнева и Марка Куцевалова не ограничилось развлекательным характером. Каждый из участников этой коллаборации ни на минуту не забывает о необходимости поддерживать военных, защищающих нашу страну, и эта работа не исключение. Поэтому в день премьеры будет проведен общий стрим, во время которого будет собрана большая сумма в помощь нашим защитникам и защитницам. Присоединиться к сбору можно здесь.

Напомним, ранее Артем Пивоваров эмоционально ответил фанам, которые на концертах упрекают его в частых рассказах о войне в Украине.

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