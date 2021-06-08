Неузнаваемый Дзидзьо с сединой и глубокими морщинами озадачил фанов

Артист снимает новое кино, где предстал в образе пожилого мужчины.

Украинский певец Дзидзьо озадачил пользователей образом пожилого мужчины.

Так, на днях продюсер и кинорежиссер начал съемки нового комедийного фильма "Где деньги". В фотоблоге звезда решил показать кадр закулисья. На фотографии исполнитель одной из ролей появился с камерой в руках с сединой и глубокими морщинами. Из-за грима Михаила Хому (настоящее имя Дзидзьо — Ред.) довольно сложно узнать.

instagram.com/dzidzio

"Третий день съемок", — проинформировал звезда.

Перевоплощение кумира ошарашило фанатов. Об этом они писали в комментариях под сообщением.

Ого, какое перевоплощения! Супер!

Мать родная! Не узнать

Тебя не узнать

Процесс кинопроизводства никого не оставит без седины

Напомним, ранее Дзидзьо намекнул на ложь со стороны жены: "Прикрылась чистотой подлость". Музыкант опубликовал соответствующую авторскую поэзию.

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