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Неузнаваемый Дзидзьо с сединой и глубокими морщинами озадачил фанов

Неузнаваемый Дзидзьо с сединой и глубокими морщинами озадачил фанов

instagram.com/dzidzio

Артист снимает новое кино, где предстал в образе пожилого мужчины.

Украинский певец Дзидзьо озадачил пользователей образом пожилого мужчины.

Так, на днях продюсер и кинорежиссер начал съемки нового комедийного фильма "Где деньги". В фотоблоге звезда решил показать кадр закулисья. На фотографии исполнитель одной из ролей появился с камерой в руках с сединой и глубокими морщинами. Из-за грима Михаила Хому (настоящее имя Дзидзьо — Ред.) довольно сложно узнать.

© instagram.com/dzidzio
instagram.com/dzidzio

"Третий день съемок", — проинформировал звезда.

Перевоплощение кумира ошарашило фанатов. Об этом они писали в комментариях под сообщением.

  • Ого, какое перевоплощения! Супер!
  • Мать родная! Не узнать
  • Тебя не узнать
  • Процесс кинопроизводства никого не оставит без седины

Напомним, ранее Дзидзьо намекнул на ложь со стороны жены: "Прикрылась чистотой подлость". Музыкант опубликовал соответствующую авторскую поэзию.