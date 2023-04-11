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Неузнаваемый Евгений Клопотенко показался без кучеров и фирменных усов

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1176
Время на прочтение
1 мин
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Неузнаваемый Евгений Клопотенко показался без кучеров и фирменных усов

Евгений Клопотенко / Фото: klopotenko.com

Ресторатор показал, какой он выглядел 12 лет назад.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко поделился архивным контентом.

В своем Instagram знаменитость опубликовал снимок, сделанный в 2011 году. На фото повара просто не узнать. У Евгения тогда была короткая стрижка, а свои кудри он состригал. Также Клопотенко еще не успел отрастить фирменные усы, благодаря которым его сейчас все узнают.

"Как вам фото с 2011 года?" – поинтересовался у пользователей Евгений.

Евгений Клопотенко, 2011 год / © klopotenko.com
Евгений Клопотенко, 2011 год / Фото: klopotenko.com

Подписчики ресторатора были просто ошеломлены, ведь Клопотенко было просто не узнать. Однако знакомые повара заметили, что он почти не изменился.

  • Эх, кудри тебя сделали
  • Это вы на фото? Не узнать!
  • Женя! Ты из университета не изменился.

Напомним, недавно Евгений Клопотенко рассекретил, какие украинские блюда готовит для мировых лидеров в поездах. В частности, для них было разработано специальное меню.

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