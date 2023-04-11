Неузнаваемый Евгений Клопотенко показался без кучеров и фирменных усов

Ресторатор показал, какой он выглядел 12 лет назад.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко поделился архивным контентом.

В своем Instagram знаменитость опубликовал снимок, сделанный в 2011 году. На фото повара просто не узнать. У Евгения тогда была короткая стрижка, а свои кудри он состригал. Также Клопотенко еще не успел отрастить фирменные усы, благодаря которым его сейчас все узнают.

"Как вам фото с 2011 года?" – поинтересовался у пользователей Евгений.

Евгений Клопотенко, 2011 год / Фото: klopotenko.com

Подписчики ресторатора были просто ошеломлены, ведь Клопотенко было просто не узнать. Однако знакомые повара заметили, что он почти не изменился.

Эх, кудри тебя сделали

Это вы на фото? Не узнать!

Женя! Ты из университета не изменился.

Напомним, недавно Евгений Клопотенко рассекретил, какие украинские блюда готовит для мировых лидеров в поездах. В частности, для них было разработано специальное меню.

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