Неузнаваемый Максим Галкин показался на селфи с украинкой

Российский юморист Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и 9-летними детьми уехал из россии в начале полномасштабной войны против Украины.

Артист открыто выступил в поддержку нашей страны и осудил действия кровавого террориста путина. Сейчас Галкин активно гастролирует по миру со своими концертами. А во время одного из таких путешествий Галкина прямо на улице встретила девушка из Украины.

О неожиданной встрече с кумиром украинка родом из Харькова рассказала у себя в Instagram. Девушка, работающая мастером маникюра, разместила селфи, где позирует вместе с известным юмористом. Правда, на фото Максим выглядит несколько усталым и у него заметно отросли волосы.

Как рассказала украинка, Галкин не только не отказал ей в общей фотографии, но и сказал много слов поддержки:

"Нет, ничего необычного, просто я с Максимом Галкиным. Спасибо за фото, и за то, что не боитесь осуждения и высказываете свое мнение", — подписала кадр со звездой харьковчанка.

Максим Галкин с украинкой / Фото: instagram.com/the_nails_studio_kharkiv

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Максим Галкин открыто осудил действия путина и поддержал нашу страну. Артист также показывал у себя в соцсетях зверства, которые российские оккупанты совершали на нашей земле. Кроме того, юморист перечислял деньги в поддержку Украины, которые заработал на своих концертах за границей.

Отметим, что в своих соцсетях Галкин также с нашими гражданами общается на украинском языке.

Из-за антивоенной позиции Галкина начали "отменять" в россии и его признали "иноагентом".

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