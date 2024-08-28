Неузнаваемый MONATIK с афрокосичками ошеломил, как выглядел до популярности

Свою карьеру артист начинал с танцев в стиле хип-хоп.
Украинский мультиартист MONATIK, он же Дмитрий Монатик, удивил, как выглядел до популярности.
Артист опубликовал в Instagram фото со своей молодости. На снимке будущего певца просто не узнать. Дмитрий Монатик тогда увлекался хип-хопом и имел соответствующую этому стилю прическу – афрокосички.
Как поделился MONATIK, в то время особенной для него песней была "Оля ля ля" от группы "Тартак". Именно с этой композицией исполнитель рос. Правда, свою карьеру Дмитрий Монатик начинал не с пения, а с танцев в стиле хип-хоп.
"В детстве и юности я рос на хип-хоп музыке, среди которой был и "Тартак". "Оля ля ля" — это композиция, которая мотивировала нас, би-боев, двигаться душой и телом", — поделился артист.
Кстати, именно этот трек Дмитрий Монатик перепел в проекте певицы Тины Кароль "Дом звукозаписи". По словам артиста, для него было очень важно выполнить эту легендарную композицию и подарить ей новое дыхание.
Напомним, недавно продюсер Юрий Горбунов опубликовал свое архивное фото 33-летней давности. На снимке шоумен показался с черной и кудрявой шевелюрой.
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